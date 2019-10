Calciomercato Milan, Piatek può partire: l'indizio di Giampaolo

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK - Due gol, entrambi su rigore, in sei giornate di campionato non sono certamente un bottino sufficiente per Krzysztof Piatek.

Il 24enne centravanti polacco sembra essere l'ennesima vittima della maledizione del numero 9 dele negli ultimi giorni si è paventata anche l'ipotesi di una sua cessione a gennaio, con Barcellona e Manchester United pronte ad accogliere Piatek . Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il tecnico Marconon si opporrebbe alla partenza dell'ex genoano, anzi: proprio nella sfida di sabato a 'Marassi' in cui si gioca la panchina, dovrebbe arrivare una bocciatura ufficiale con l'esclusione dalla formazione titolare a vantaggio diprima punta con Rebic e Suso sulle fasce.