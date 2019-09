Sassuolo, riflessioni dopo la batosta Atalanta: De Zerbi chiamato al riscatto

SASSUOLO DE ZERBI / Sei punti in sei giornate, con l'ultimo pesante ko arrivato in una bruttissima prestazione fornita contro l'Atalanta in casa. Ci si aspettava di più in casa Sassuolo in questo avvio di campionato e gli umori dopo il 4-1 subito (4 gol tutti nel primo tempo) sono grigi.

Ok i tanti calciatori cambiati durante l'estate, ma la società ora chiede un cambio di rotta e la sfida col Brescia nel prossimo turno di campionato sarà un importante crocevia. Secondo 'Tuttosport' il tecniconon è in questo momento in discussione, ma è chiamato a rilanciare subito la formazione neroverde e mettere in campo idee più convincenti per evitare di finire in una posizione scomoda di classifica