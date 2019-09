NAPOLI BRESCIA MAKSIMOVIC ANCELOTTI/ Al 76esimo di Napoli-Brescia, Nikola Maksimovic, difensore centrale della squadra allenata da Carlo Ancelotti, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco con l'aiuto dei paramedici per un problema muscolare alla coscia destra.

Ora il Napoli e Carlo Ancelotti attenderanno gli esami per l'ex giocatore del Torino, così da capire l'entità e la gravità dell'infortunio. A maggior ragione dopo la sostituzione di Kostas Manolas, anch'egli uscito per qualche guaio fisico, e anche in vista del mercoledì di Champions.