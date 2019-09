MILAN SPALLETTI PELLEGATTI / Inizio di stagione deludente per il Milan. Marco Giampaolo non è riuscito finora ad inculcare nella squadra i propri dettami, scontrandosi con Boban sull'utilizzo dei nuovi acquisti.

L'ex tecnico della Sampdoria per il momento non rischierebbe il posto, anche se le prossime due gare ravvicinate con Torino e Fiorentina rischiano di essere fondamentali per il suo futuro in rossonero.

Nelle scorse ore è circolato il nome di Luciano Spalletti come possibile sostituto di Giampaolo, con l'ex allenatore dell'Inter legato ancora per altre due stagioni ai nerazzurri dopo il divorzio dello scorso maggio. Sul possibile approdo del mister di Certaldo sulla panchina del 'Diavolo' si è soffermato Carlo Pellegatti: "Da quello che mi risulta, Spalletti non vorrebbe allenare fino al termine della stagione. Poi, se chiamasse il Milan al telefono, forse potrebbe avere qualche ripensamento. Però, da quello che mi dicono, la sua idea adesso è quella di restare fermo", ha sottolineato a 'Telelombardia' il giornalista vicino alle vicende rossonere.