Udinese-Brescia, Tudor: "De Paul? Il problema non è lui"

UDINESE BRESCIA TUDOR /Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta interna col Brescia: “La prestazione è stata brutta, il Brescia era bene organizzato ed abbiamo fatto fatica a creare gioco. Abbiamo regalato un paio d’occasioni, ma faccio i complimenti agli avversari”.

DE PAUL – "Non credo che la situazione dipenda dalla sua assenza, abbiamo commesso tanti errori, non siamo riusciti a concretizzare il gioco.

Una brutta gara che va dimenticata subito, visto che martedì si ritorna in campo".

ATTACCO – "Provo a dare soluzioni per arrivare in attacco, poi deve essere la qualità dei calciatori a fare la differenza. A volte le cose riescono, a volte no. Se non concretizziamo, poi è ovvio si faccia fatica".

CONTROPIEDI – "Non si può giocare solo in contropiede, è una soluzione ma non può essere utilizzata in tutte le gare. È una delle armi, poi ci sono altri modi per fare calcio".

