INTER CONTE / Antonio Conte nervoso dopo la brutta prestazione della sua Inter nell'esordio stagionale in Champions League.

Il tecnico, riporta 'Tuttosport', dopo aver dormito alla Pinetina per sbollire la stizza, ieri ha tenuto a rapporto la squadra: clicca qui per restare aggiornato. Quanto visto martedì non è piaciuto al tecnico, che ha avuto modo di chiarirlo ai suoi giocatori. Il derby di sabato sera si avvicina e l'obiettivo è ritrovare subito le giuste forze per confermare il momentaneo primato in classifica.