DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA GASPERINI CHAMPIONS CONFERENZA STAMPA - Domani sarà una giornata storica per l'Atalanta che, sul campo della Dinamo Zagabria, farà il suo esordio assoluto nella fase a gironi della Champions League. Conquistata a suon di grandissime prestazioni nella stagione scorsa, la squadra nerazzurra farà di tutto per non sfigurare nella massima competizione europea per club, in un gruppo che comprende anche Manchester City e Shakhtar Donetsk. Calciomercato.it segue in diretta le parole dell'allenatore Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

MURIEL - "Infortunio è di piccola entità, abbiamo grande fiducia sul fatto che domani possa essere disponibile".

ATALANTA IN CHAMPIONS - "Si possono dire tante cose sulla nostra presenza qui. La meritocrazia ce l'hanno tutti in Champions, noi abbiamo un bacino più piccolo e risorse meno forti, ma il nostro merito in questo senso è ancora maggiore. Per la prima volta nella storia dell'Atalanta c'è l'opportunità di giocare questa manifestazione. Abbiamo sensazioni positive, siamo felici del traguardo e di potercela giocare. Il livello della Champions è molto alto, ma c'è fiducia e curiosità, oltre alla consapevolezza di aver fatto risultati importanti e di essere qui con tutti i diritti del caso. Sarà bello confrontarci con le migliori squadre europee per raffrontare la nostra crescita".

ESORDIO - "Domani è una gara importante per tutte le squadre, ma non decisiva. I propri obiettivi di qualificazione o piazzamento verranno fatti attraverso le sei gare. Sicuramente la partita è importante, ma non determinante. Il calendario? Va bene così".

DINAMO ZAGABRIA - "E' una squadra forte, la affronteremo con le nostre caratteristiche. Entrambe le squadre cercheranno di fare il massimo.

Non ci sono partite facili in Champions, troveremo squadre leader nei propri paesi, ma di certo non snatureremo il nostro modo di giocare".

AMBIENTE E STADIO - "Domenica a Genova non era uno stadio facile. Abbiamo giocato in tanti stadi difficili, da Dortmund a Torino, da San Siro al San Paolo, fino in Inghilterra e abbiamo accumulato esperienza. Non siamo arrivati qui per una stagione fortunata, ma dopo tre anni di crescita. Per noi sarà importante l'aspetto del campo. Ci confronteremo con gli avversari nel modo migliore. Non sarà facile, ma affrontiamo la Dinamo con grande rispetto".

FORMAZIONE E DIFFICOLTA' - "Difficoltà sono quelle di quando affronti una buona squadra sul suo campo, che ha entusiasmo e che intravede la posibilità di giocarsi una posizione importante nel girone. Sarà importante l'impatto sul campo, quanta sicurezza avremo e quanto riusciremo a proporre il nostro gioco. Sulla formazione devo dire che stiamo tutti bene, domani sarà fondamentale e se dovremo fare turn-over in più sarà nelle prossime gare. Prossimamente sarà impiegata sicuramente tutta la rosa: abbiamo 7 gare in 21 giorni, giocheranno tutti".

PASALIC - "Mario è un giocatore che sta avendo un'evoluzione importante, è la prima volta nella sua carriera che resta nella stessa squadra per il secondo anno. Il suo impatto quest'anno è stato positivo, spero possa crescere, anche per la sua nazionale. Lui ha giocato nell'Hajduk Spalato e sappiamo che c'è grande rivalità, in passato ha fatto due gol contro la Dinamo, spero possa ripetersi con noi. Se gli abbiamo chiesto consigli? Ormai basta un click su internet per scoprire tutto di ogni squadra, ma è indubbio che lui conosca meglio l'ambiente rispetto a tutti gli altri".

CONDIZIONE - "Abbiamo già fatto tre giornate, molti sono stati impegnati con le nazionali. Ci sono temperature molto elevate, ma vale per tutti. Abbiamo la preparazione adeguata per giocare queste gare, ci stiamo preparando da luglio. Vero che la Dinamo ha qualche partita in più nelle gambe, ma non credo che possa fare grande differenza".