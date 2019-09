CALCIOMERCATO FABREGAS INTER MILAN / Penultimo in classifica con appena due punti in cinque partite, il Monaco vive una crisi che ha portato sul banco degli imputati non soltanto il tecnico Jardim (si parla di Spalletti come sostituto).

Al centro delle critiche anche Cescche dal suo arrivo nel Principato non è riuscito a mettere in mostra le sue indubbie qualità: lo spagnolo è stato pesantemente criticato (è arrivato a prendere anche un 2 in pagella!) per l'incapacità di caricarsi sulle spalle la squadra e il suo contratto pesante, in scadenza nel 2022, impone qualche riflessione.

Ecco allora che l'ex Arsenal e Barcellona potrebbe tornare d'attualità per le squadre italiane che già in passato avevano seguito il 32enne di Arenys de Mar: così Fabregas potrebbe ritornare ad essere un obiettivo del Milan, alla ricerca di qualità ed esperienza per il suo centrocampo, ma anche per l'Inter, che a gennaio potrebbe piazzare un colpo importante per la metà campo di Conte. Un derby di mercato nella settimana della stracittadina sul campo: rossoneri e nerazzurri hanno gli occhi aperti pronti a cogliere l'eventuale occasione Fabregas.