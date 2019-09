CALCIOMERCATO INTER FLAMENGO GABIGOL / Rendimento devastante quello di Gabigol con la maglia del Flamengo. Ben 20 reti stagionali in 23 apparizioni tra campionato e Copa Libertadores per l'ex meteora dell'Inter che presto dovrà ridiscutere del suo futuro.Secondo quanto riportato dal portale brasiliano 'Extra', l’accordo per il prestito di Gabriel Barbosa stipulato dal Flamengo a gennaio scorso non prevede alcun diritto di riscatto o prelazione in favore del club rossonero. La società verdeoro avrebbe comunque intenzione di mantenere in rosa il classe 1996 per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Proprio per questo il vice presidente del club avrebbe ripreso i colloqui con l'agente del giocatore.

Tra ottobre e novembre, dopo le semifinali di Libertadores, l’idea del Flamengo sarebbe quella di tornare in Italia con un’offerta da presentare alla società nerazzurra per il giovane attaccante. Non manca l'ottimismo in casa 'Mengao' anche se l'incertezza sarebbe legata all'eventuale possibilità, anche se piuttosto remota, che l'Inter voglia trattenere il calciatore al termine del prestito. L'altra perplessità riguarda infine possibili offerte dall'Europa per Gabigol.