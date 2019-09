CALCIOMERCATO KARSDORP ROMA FEYENOORD / La Roma ha registrato diverse cessioni durante il calciomercato estivo. Una di queste è stata quella relativa a Rick Karsdorp. Il terzino olandese infatti è tornato in prestito al Feyenoord, club da cui i giallorossi lo avevano prelevato. Il ritorno in Olanda sembra aver fatto bene al calciatore, il quale è intervenuto ai microfoni del 'De Telegraaf': "Con la Roma ho svolto interamente la preparazione: si potrebbe quindi pensare che sono in forma. In realtà, se hai giocato poco in due anni, è possibile che ti possa capitare qualche problema.

Dopo il problema con il crociato ne ho avuto un altro al tendine. Da quando sono tornato in Olanda devo dire che mi sento meglio.vuole il massimo, non è vero che ci si allena di meno rispetto all'Italia".

Infine il terzino ha detto la sua sull'incisività dello stress nell'esperienza deludente nella Capitale: "Non lo so: quando hai fiducia e ti diverti giochi diversamente. La tua testa viaggia invece diversamente se sei stressato per gli infortuni e perché non giochi. Una volta mi sono fatto male durante un sprint in allenamento, ora sono più rilassato".