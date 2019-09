MILAN GEDSON EVERTON / L'attenzione si sposta già alla finestra di gennaio. Senza cambiare il trend: giovani di qualità, in grado di affermarsi e diventare 'top player' al Milan.

Non cambia la linea dell'Ad Gazidis, con gli uomini mercato del 'Diavolo' a caccia dei nuovi fenomeni a livello internazionale per la prossima sessione di mercato.

Boban e Maldini - stando a 'Tuttosport' - potrebbero così ritornare alla carica per Gedson Fernandes, sperando in uno corposo sconto dal Benfica rispetto ai 120 milioni della clausola rescissoria. Il Milan non ha mollato la presa dopo il corteggiamento estivo e potrebbe rifarsi sotto prossimamente con un'offerta da 50 milioni di euro. Un obiettivo nei radar della dirigenza di Via Aldo Rossi resterebbe anche Everton Soares, per cui non è da escludere un nuovo assalto in inverno. Inoltre, il capo scout Moncada, continuerebbe a tenere sotto osservazione altri due talenti: Martinez Quarta, difensore del River Plate, ed Eduardo Camavinga, baby 16enne di proprietà del Rennes.