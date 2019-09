CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA SOSTITUTO MODRIC TONALI / E' solo questione di tempo ma l'avventura di Lucas Biglia al Milan può considerarsi già conclusa. Il centrocampista, tartassato dagli infortuni, non è riuscito a dare quello che club si aspettava al momento del suo acquisto: il contratto in scadenza nel 2020 non verrà rinnovato salvo clamorosi colpi di scena. Ma l'ex Lazio potrebbe salutare il Milan anche prima se le sirene provenienti dal Qatar dovessero farsi più assordanti. A breve il club sarà comunque chiamato ad acquistare un nuovo calciatore capace di giocare come playmaker e affiancare Bennacer.

La prima idea porta a Luka Modric, sogno costante dei rossoneri. Il croato, tifoso del Milan, va in scadenza con il Real Madrid e ipotizzare un suo trasferimento in Italia, alle giuste cifre, non sembra essere impossibile. La qualificazione alla Champions League, ovviamente, aiuterebbe a mettere a segno questo grande affare. Guardando ai giovani - la politica societaria spinge sempre più verso questa direzione - il nome giusto potrebbe essere quello di Sandro Tonali, altro rossonero - il suo mito è Gattuso - uscito allo scoperto