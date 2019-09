CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA BORINI / Grazie alla chiusura delle trattative fissata al prossimo 30 settembre, diverse squadre del Qatar continuano a setacciare il mercato europeo e quello sudamericano per trovare rinforzi di primo livello che siano in grado di far crescere il movimento calcistico da qui ai Mondiali del 2022.

Come detto, Mario Mandzukic resta uno dei nomi più gettonati , ma non è il solo calciatore della Serie A finito nei radar delle squadre qatariote. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato anche di Javier, mentre sono più recenti i sondaggi dal Qatar per due giocatori del: Lucase Fabio. Due calciatori che, in presenza di un'offerta concreta (che ancora non è arrivata), non vengono certamente ritenuti incedibili.