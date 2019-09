Calciomercato Milan, fallito l'assalto a Sanson

CALCIOMERCATO MILAN SANSON OM - Non è stato un mercato di grandi colpi quello condotto dal Milan in estate. Limitato dalle imposizioni della Uefa in tema di fair play finanziario, il club rossonero ha visto sfumare molti obiettivi.

Tra questi, stando ai retroscena che arrivano dalla Francia, ci sarebbe anche Morgan, 25enne mediano transalpino che milita nel. Secondo il settimanale 'France Football' i meneghini avrebbero fatto un sondaggio negli ultimi giorni di, mentre per il portale 'le10sport.fr' il Milan avrebbe avanzato anche un'offerta da 20 milioni di euro che sarebbe stata respinta al mittente perché giudicata troppo bassa.