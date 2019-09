CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA MUSACCHIO CALHANOGLU / Chiuso il calciomercato estivo, il Milan è chiamato a pensare al rinnovo di Donnarumma. Il portiere - nonostante i tanti rumors di calciomercato - alla fine è rimasto in rossonero e ora la priorità sarà il prolungamento del contratto che va in scadenza nel 2021. Arrivare ad un solo anno dalla scadenza sarebbe un rischio troppo grosso.

L'estremo difensore classe 1999 non è però l'unico ad avere questa situazione contrattuale: il Milan dovrà presto capire che fare con. Nonostante qualche malumore da parte di alcuni tifosi, i tre continuano ad essere dentro il progetto rossonero e non essendo stati ceduti in questa sessione di calciomercato, si può ipotizzare un loro rinnovo. Discorso simile per Borini ma a cifre decisamente più basse dalle attuali. Vista l'età si fatica ad immaginare, invece, un rinnovo per Reina.

In scadenza nel 2020 ci sono Lucas Biglia e Jack Bonaventura: l'argentino sembra destinato a dire addio ai colori rossoneri; l'italiano, invece, potrebbe rinnovare se dovesse arrivare risposte positive sul campo.