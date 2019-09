Calciomercato Milan, Carrasco allo scoperto: aspetta una chiamata!

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Yannick Carrasco è rimasto in Cina anche in questa sessione di calciomercato. La sua permanenza al DalianYifang sembra però essere solo momentanea. Le porte dell'Europa potrebbe presto riaprirsi: "Un giocatore non perde il proprio talento se va a giocare in un altro campionato. Futuro? Vediamo a gennaio, se c'è una possibilità devo farmi trovare pronto - ammette a 'RTBF' - ma non dipende tutto da me, dipenderà dalle offerte e dal presidente.

Essere in Cina non mi impedisce giocare per il Belgio".

Le parole del giocatore - dal ritiro della Nazionale - lasciano intendere che a gennaio è pronto a cambiare aria. In Europa lo hanno cercato Arsenal, Inter e Milan. Proprio i rossoneri potrebbero tornare alla carica - se le condizioni economiche dovessero risultate compatibili - nella prossima sessione di calciomercato. Come si è capito dagli ultimi rumors il Milan era pronto a piazzare un altro colpo in avanti oltre a Rebic e Carrasco rappresenterebbe quell'uomo di esperienza e di classe che alla squadra di Giampaolo manca