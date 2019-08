CALCIOMERCATO CREMONESE EMCHE / La Cremonese è a un passo dal piazzare un grande colpo in prospettiva. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club grigiorosso militante in Serie B ha raggiunto un accordo col FASE Szczecin per il cartellino di Szymon Emche, giovane bomber polacco di soli 18 anni.

Per questa notte è previsto il suo sbarco in Italia, mentre la firma sul contratto che lo legherà alla società di Arvedi dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 26.

Emche, classe 2001, è una prima punta centrale alta circa 187cm. Di piede destro, ha un'ottima protezione della palla e grande forza nelle gambe. Sa attaccare bene lo spazio e cercare la profondità. Inoltre spalle alla porta è bravo nella protezione della palla, ed è reattivo e rapido nonostante la sua grande struttura fisica. Un acquisto sicuramente di valore da parte della Cremonese, per il presente come - soprattutto - per il futuro.