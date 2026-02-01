Cambia maglia prima dell’Inter: nuovo rinforzo per Inzaghi | CM

Il tecnico del Palermo accontentato: ecco la freccia per completare il reparto offensivo

Il Palermo presto avrà il suo nuovo attaccante. Dopo la travolgente vittoria di venerdì sul campo del Bari, Pippo Inzaghi è pronto ad accogliere Dennis Johnsen nel capoluogo siciliano.

Come raccolto da Calciomercato.it, è in chiusura la trattativa con la Cremonese per il jolly offensivo norvegese. Il sodalizio lombardo nelle scorse ore ha finalizzato l’ingaggio di Maleh dal Lecce, liberando così Johnsen per il passaggio al Palermo.

Calciomercato Palermo, in arrivo Johnsen dalla Cremonese

Il club rosanero aveva fatto un ultimo tentativo per Tramoni, andato però nuovamente a vuoto visto il muro eretto dal Pisa per il fantasista francese.

Il Palermo ha così virato su Johnsen, che presto sbarcherà in Sicilia dopo aver sistemato le ultime formalità burocratiche per il trasferimento alla corte di Inzaghi. Il Ds Osti ha rimpiazzato quindi con Johnsen l’ex capitano Brunori, accasatosi nelle scorse settimane alla Sampdoria. Il 27enne norvegese cambierà maglia a titolo definitivo, con il Palermo che verserà circa 3 milioni di euro nelle casse della Cremonese.

🇳🇴 #Palermo – L’arrivo di #Maleh alla #Cremonese libera #Johnsen: il club rosanero vicino alla chiusura per il norvegese, dopo il muro del #Pisa per #Tramoni. Operazione a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 1, 2026

Johnsen non sarà disponibile oggi nel match di campionato contro l’Inter e finora in stagione ha collezionato 11 presenze con un gol all’attivo.