La Serie A sta per riabbracciare Colpani: il nome del nuovo club

Andrea Colpani può tornare immediatamente in Serie A: le ultime sul futuro del centrocampista originario di Brescia. 

L’esperienza con la casacca della Fiorentina non era stata particolarmente entusiasmante e in estate proprio il club viola aveva deciso di non esercitare il riscatto del suo cartellino dal Monza. Ora, però, Andrea Colpani si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A. Il centrocampista classe ’99, che è reduce da una prima parte di stagione molto positiva in Serie B con il Monza dove ha collezionato 13 presenze, 1 gol e 1 assist, è infatti il vero e proprio oggetto dei desideri della Cremonese per questa sessione invernale di calciomercato.

Colpani, le ultime sul futuro al Monza
L’allenatore del club grigiorosso, Davide Nicola, ne apprezza le grandissime qualità tecniche ed è convinto che il ragazzo possa fare la differenza in Lombardia. Lo riferisce in queste ore ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra i due club per provare a chiudere l’operazione. Colpani, stando a quanto sottolineato da ‘Transfermarkt’, avrebbe un valore di mercato attuale di circa 6 milioni di euro: cifra ampiamente alla portata della Cremonese, che ora vede il traguardo.

