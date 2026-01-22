La Serie A sta per riabbracciare Colpani: il nome del nuovo club

Andrea Colpani può tornare immediatamente in Serie A: le ultime sul futuro del centrocampista originario di Brescia.

L’esperienza con la casacca della Fiorentina non era stata particolarmente entusiasmante e in estate proprio il club viola aveva deciso di non esercitare il riscatto del suo cartellino dal Monza. Ora, però, Andrea Colpani si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A. Il centrocampista classe ’99, che è reduce da una prima parte di stagione molto positiva in Serie B con il Monza dove ha collezionato 13 presenze, 1 gol e 1 assist, è infatti il vero e proprio oggetto dei desideri della Cremonese per questa sessione invernale di calciomercato.

L’allenatore del club grigiorosso, Davide Nicola, ne apprezza le grandissime qualità tecniche ed è convinto che il ragazzo possa fare la differenza in Lombardia. Lo riferisce in queste ore ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra i due club per provare a chiudere l’operazione. Colpani, stando a quanto sottolineato da ‘Transfermarkt’, avrebbe un valore di mercato attuale di circa 6 milioni di euro: cifra ampiamente alla portata della Cremonese, che ora vede il traguardo.