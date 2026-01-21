Cremonese, Sarmiento ai saluti: niente Birmingham, è vicinissimo al Middlesbrough | CM

L’esterno ecuadoregno ha collezionato appena 7 presenze e da gennaio è sempre fuori dai convocati

AGGIORNAMENTI 21 GENNAIO 20.22 – Niente Birmingham, ora Sarmiento è a vicinissimo al Middlesbrough che era l’altra inglese pronta a prenderlo. È tutto nelle mani del Brighton, che vuole chiudere sui 3,5/3,9 milioni di sterline.

AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO ORE 17.28 – Si blocca l’affare Sarmiento-Birmingham City: il club di Champions ha voluto cambiare i termini di pagamento dopo gli accordi di ieri. Attesi sviluppi.

AGGIORNAMENTO 17.34 – Svolta per il futuro di Sarmiento: accordo tra Cremonese, Brighton e Birmingham City. L’ecuadoregno tornerà a giocare in Championship.

Fin qui non è andata secondo le attese l’avventura di Jeremy Sarmiento alla Cremonese. L’ecuadoregno ha collezionato appena 7 presenze, per un totale di soli 137′, e da quando è iniziato il nuovo anno è stato sempre fuori dai convocati di Davide Nicola.

Il 23enne nato a Madrid può dunque salutare Cremona e la Serie A già in questa sessione di gennaio. Sulle sue tracce ci sono le inglesi Middlesbrough e Birmingham City militante entrambe in Championship, ma come raccolto da Calciomercato.it, per un suo trasferimento va superato l’ostacolo formula.

La cessione di Sarmiento è tutt’altro che semplice. Impraticabile la strada di una nuova cessione a titolo temporaneo (il cartellino è del Brighton), poiché non ha raggiunto il limite minimo di un prestito, che è di 6 mesi: è diventato ufficialmente della Cremonese soltanto il 1° settembre scorso.

Di conseguenza potrebbe partire solo a titolo definitivo, o con un obbligo di riscatto, come concordato tra Brighton e Cremonese quattro mesi fa. L’obbligo fu legato alla salvezza.

Middlesbrough e Birmingham sono realmente interessati a Sarmiento, del resto lui in Championship ha già fatto molto bene con la maglia del Burnley. In totale, considerate anche le esperienze con Ipswich Town e West Bromwich Albion, un totale di 9 gol e 2 assist in 75 presenze.