PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Fiorentina 1-4: colpo salvezza per Vanoli

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Giovanni Zini di Cremona, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il trionfo dei viola di Vanoli

La Fiorentina batte la Cremonese, si aggiudica lo scontro diretto salvezza e guadagna tre punti pesantissimi in classifica. Gli uomini di Vanoli, che erano reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre sfide, fanno un gran bel passo in avanti, sconfiggendo i grigiorossi in una sfida delicata e guadagnando punti, morale e convinzione in vista del rush finale del campionato. La sfida, che aveva il sapore di un vero e proprio spareggio, è stata tesa ed equilibrata e si è chiusa con il successo dei viola. Che grazie alla vittoria raggiungono quota ventotto punti, scavalcando il Lecce e portando a quattro lunghezze il vantaggio sulla Cremonese, che continua in modo inesorabile, la discesa verso il basso. Gli uomini di Nicola sono arrivati alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare di campionato.

La Fiorentina domina la scena: chiude il primo tempo avanti 2-0, grazie ad un bel gol di Parisi, e ad un movimento da centravanti navigato di Piccoli. Ad inizio ripresa trova anche la terza rete grazie ad una splendida discesa solitaria di Dodò; la Cremonese prova a riaprire la partita con Okereke (subentrato nella ripresa), sfiora il raddoppio con Grassi (che cicca da due passi dopo una sponda di Djiuric), ma poi subisce anche la quarta rete, arrivata grazie ad un colpo di tacco di Piccoli e un tiro a girare di Gudmundsson

Top e Flop Cremonese-Fiorentina: Djuric lotta, Gosens da applausi

CREMONESE

Top

Okereke 6,5: Entra e regala la scossa ai compagni: segue l’azione di Ceccherini e si fa trovare pronto all’appuntamento con la deviazione vincente: poi ci prova due volte con il gioco aereo. E’ uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca e nel finale impegna De Gea con una bella girata.

Djuric 6: Lotta, prova a svettare di testa e a fare da sponda per i compagni: regala a Grassi una palla d’oro svettando in anticipo sui difensori viola; un’occasione che sfuma per un errore del centrocampista grigiorosso. Lotta fino alle battute finali, cercando con disperazione un gol che avrebbe meritato. Più di questo non poteva fare…

Flop

Follino 4,5: Timido in marcatura, spesso in difficoltà sui movimenti di Gudmundsson e Piccoli. Poco reattivo sul primo gol, in clamoroso ritardo nel leggere il movimento dell’ex centravanti del Cagliari in occasione del raddoppio, quasi completamente assente sul terzo segnato da Dodò. Una gara da dimenticare.

Floriani Mussolini 4,5 : Ha sulla coscienza almeno due delle tre reti segnate dalla Fiorentina. Marca concedendo troppo spazio a Parisi in occasione del gol del vantaggio e perde nettamente il duello in velocità con Dodò in occasione della terza rete. In una gara come questa, un vero e proprio spareggio, bisognava essere perfetti. E’ stato tutt’altro.

Bondo 5 : Nei quarantacinque minuti in cui resta in campo sembra un pesce fuor d’acqua: sbaglia controlli elementari, aperture verso i compagni e viene sistematicamente superato da Fagioli e Brescianini, che spadroneggiano. Nicola lo richiama in panchina…quando forse è già troppo tardi.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE

Audero 5,5; Ceccherini 5,5, Folino 4,5, Luperto 5; Barbieri 5, Thorsby 5 (46′ Okereke 6), Bondo 5 (46′ Grassi 5,5), Maleh 5,5 (62′ Vandeputte 5), Floriani Mussolini 4,5 (69′ Zerbin 5,5); Bonazzoli 5,5, Djuric 6.

FIORENTINA

Top

Parisi 7: Il gol del vantaggio è la naturale conseguenza di un primo tempo da dominatore assoluto della fascia. Vanoli lo conferma nel ruolo di esterno alto e manda al manicomio Floriani Mussolini. Rompe l’equilibrio con una giocata sontuosa; prima aveva creato seri grattacapi alla retroguardia grigiorossa.

Piccoli 7,5: Aspettava una notte così da tempo. Si trasforma in trascinatore: segna il gol del raddoppio dopo un movimento da attaccante puro, poi regala con un bel colpo di tacco, l’assist a Gudmundsson per la rete che chiude definitivamente la partita. Non segnava in campionato dal diciotto gennaio: Vanoli spera di aver ritrovato un’importante risorsa per il futuro.

Gudmundsson 7: Vanoli e i viola hanno bisogno di ritrovare i suoi movimenti. Regala segnali importanti: si muove su tutto il fronte offensivo e poi chiude la gara con un tiro a girare che si insacca alla sinistra di Audero: un gol bello e molto pesante. L’unica incertezza la compie sul gol di Okereke, quando si dimentica la marcatura su Ceccherini. Ma riesce a farsi perdonare.

Gosens 7: Quando il gioco si fa duro…emergono esperienza, tecnica e forza. Regala a Piccoli un assist al bacio, tagliando in due la difesa avversaria, poi si immola in anticipo su Djuric salvando la porta della Fiorentina da due passi. Esce accompagnato a spalla dai medici.

Flop

De Gea 6: Difficile elencare un flop: in una gara senza insufficienze, De Gea fa il suo: incolpevole sul gol di Okereke, si fa sentire con il fisico in uscita.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

De Gea 6; Dodò 7, Pongracic 6,5, Ranieri 6,5, Gosens 7; Mandragora 6,5 (75′ Ndour sv), Fagioli 6,5, Brescianini 6,5; Parisi 7, Piccoli 7,5, Gudmundsson 7 (75′ Harrison sv)

Il tabellino di Cremonese-Fiorentina: Parisi e Gudmundsson dominano

Ecco il tabellino di Cremonese-Fiorentina, sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato e disputata allo stadio Zini di Cremona. Una sfida che si è conclusa con il netto successo dei viola di Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby (46′ Okereke), Bondo (46′ Grassi), Maleh (62′ Vandeputte), Floriani Mussolini (69′ Zerbin); Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora (75′ Ndour), Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Gudmundsson (75′ Harrison). All. Vanoli.

ARBITRO – Di Bello

AMMONITI – Bondo (C)

ESPULSI –