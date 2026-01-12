PAGELLE e TABELLINO Juventus-Cremonese 5-0: David torna Iceman, Cambiaso fa tremare lo Stadium

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A
La Juventus vince e si diverte contro la Cremonese. ‘Manita’ dei bianconeri di Spalletti, che travolgono per 5-0 la squadra di Nicola nel posticipo dell’Allianz Stadium.
I padroni di casa partono subito forte e con l’uno-due di Bremer e David tramortiscono i lombardi. Il brasiliano torna al gol, mentre il centravanti ex Lilla replica la marcatura di Sassuolo. Un David ritrovato mente Yildiz imperversa con le sue serpentine, trovando la gioia personale correggendo in rete il rigore deviato sul palo da Audero.
Nella ripresa si scatena invece il solito e inesauribile McKennie: l’americano prima provoca l’autorete di Terracciano, poi stacca imperiosamente nel cuore dell’area di rigore sul cross di Kalulu. Tutto facile per la Juve, che con questa roboante vittoria aggancia Napoli e Roma al terzo posto.
Voti, Top e Flop di Juve-Cremonese: McKennie inesauribile, disastro Baschirotto
JUVENTUS
TOP: David 7,5 – In tanti in evidenza nelle file bianconere (vedi il solito McKennie), ma vogliamo premiare la continuità del canadese dopo il risveglio contro il Sassuolo. Torna glaciale sulla perfetta imbucata di Thuram e mette lo zampino sul rigore del 3-0. Lega il gioco e apre gli spazi per i compagni, prende anche un palo. Iceman.
FLOP: Cambiaso 5,5 – I pericoli (pochi) della Cremonese arrivano dalle sue parti. Fa tremare ancora una volta lo ‘Stadium’ per un passaggio di petto effettuato con troppa nonchalance verso Di Gregorio, che per poco non manda in gol Zerbin. Dialoga bene con Yildiz, ma ogni tanto (colpevolmente) stacca la spina. Altalenante.
- Di Gregorio 6
- Kalulu 6,5
- Bremer 7 (71’ Koopmeiners 6)
- Kelly 6,5
- Cambiaso 5,5 (62’ Cabal 6)
- Locatelli 7 (71’ Adzic 6)
- Thuram 7
- McKennie 7,5
- Miretti 7 (83’ Openda SV)
- Yildiz 7 (62’ Zhegrova 6)
- David 7,5
- All. Spalletti 7,5
CREMONESE
TOP: Audero 6,5 – L’ex della sfida nulla può di fronte all’uragano juventino. Limita i danni e risponde presente su Yildiz e McKennie. Evita un passivo ancora più pesante per la squadra di Nicola.
FLOP: Baschirotto 4,5 – In balia degli attaccanti bianconeri. David gli scappa da tutte le parti, fragile come tutta la difesa della Cremonese. Ha sulla coscienza anche il fallo di mano che porta al rigore del 3-0 di Yildiz.
- Audero 6,5
- Terracciano 5
- Baschirotto 4,5
- Bianchetti 5
- Zerbin 5,5
- Bondo 5 (70’ Vandeputte 5)
- Grassi 5,5 (83’ Folino SV)
- Johnsen 5 (46’ Floriani Mussolini 5)
- Pezzella 5
- Bonazzoli 5,5 (58’ Sanabria 5,5)
- Vardy 5 (58’ Vazquez 5,5)
- All. Nicola 4,5
Arbitro: Feliciani 5,5
Serie A, il tabellino di Juventus-Cremonese
La Juve stavolta non sbaglia tra le mura amiche dopo la frenata con il Lecce. Altra prova di spessore per i bianconeri, che di partita in partita stanno trovando sempre più certezze. Miretti conferma la crescita delle ultime gare, mentre Thuram sta ritrovando la gamba dei tempi migliori.
JUVENTUS-CREMONESE 5-0
12’ Bremer; 16’ David; 35’ Yildiz; 48’ aut. Terraciano; 65’ McKennie
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (71’ Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (62’ Cabal); Locatelli (71’ Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (83’ Openda), Yildiz (62’ Zhegrova); David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, Rouhi, Joao Mario, Kostic. Allenatore: Spalletti
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo (70’ Vandeputte), Grassi (83’ Folino), Johnsen (46’ Floriani Mussolini), Pezzella; Bonazzoli (58’ Vazquez), Vardy (58’ Sanabria). A disposizione: Silvestri, Nava, Faye, Ceccherini, Lordkipanidze, Barbieri, Collocolo, Valoti, Moumbagn. Allenatore: Nicola
Arbitro: Feliciani (sez. Teramo)
VAR: Bariglio
Ammoniti: Pezzella (C)
Espulsi: Nicola (C)
Note: recupero 5’ e 2’; presenti 39.585 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium.