Marco Giampaolo potrebbe presto tornare in Serie A con l’allenatore che, dopo aver salvato il Lecce durante la scorsa stagione, potrebbe guidare un nuovo club in questo finale di campionato.
Rimasto fermo dopo la mancata conferma sulla panchina dei salentini, Marco Giampaolo è in attesa di una chiamata con una squadra che sarebbe pronta ad offrirgli la guida tecnica in questo finale di Serie A.
Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il destino di Davide Nicola alla Cremonese appare in forte dubbio con la squadra grigiorossa che, dopo un ottimo inizio di campionato, è scesa in classifica. Al momento Vardy e compagni occupano il terzultimo posto in classifica insieme a Fiorentina e Lecce.
Nel caso in cui la Cremonese dovesse perdere anche domenica alle 12:30 contro il Milan, il destino di Nicola potrebbe essere segnato. I rossoneri, reduci dal ko casalingo contro il Parma, non possono permettersi altri passi falsi se non vogliono rischiare di essere risucchiati nella lotta per un posto in Champions League.