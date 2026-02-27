Atalanta
Cambio improvviso in panchina, pronto Giampaolo: ritorno in Serie A

Foto dell'autore

Marco Giampaolo potrebbe presto tornare in Serie A con l’allenatore che, dopo aver salvato il Lecce durante la scorsa stagione, potrebbe guidare un nuovo club in questo finale di campionato.

Marco Giampaolo
Giampaolo verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rimasto fermo dopo la mancata conferma sulla panchina dei salentini, Marco Giampaolo è in attesa di una chiamata con una squadra che sarebbe pronta ad offrirgli la guida tecnica in questo finale di Serie A.

Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il destino di Davide Nicola alla Cremonese appare in forte dubbio con la squadra grigiorossa che, dopo un ottimo inizio di campionato, è scesa in classifica. Al momento Vardy e compagni occupano il terzultimo posto in classifica insieme a Fiorentina e Lecce.

Nel caso in cui la Cremonese dovesse perdere anche domenica alle 12:30 contro il Milan, il destino di Nicola potrebbe essere segnato. I rossoneri, reduci dal ko casalingo contro il Parma, non possono permettersi altri passi falsi se non vogliono rischiare di essere risucchiati nella lotta per un posto in Champions League.

