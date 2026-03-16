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Esonero Nicola, è finita: Cremonese pronta a scegliere il sostituto, i nomi

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Il ko interno della Cremonese contro la Fiorentina potrebbe costare caro a Davide Nicola con la dirigenza chiamata a prendere una decisione a stretto giro di posta per provare a cambiare una situazione che ha portato la squadra terzultima in classifica.

Davide Nicola
Cremonese, Nicola verso l’esonero: i possibili sostituti (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ultima vittoria della Cremonese risale allo scorso 7 dicembre con i grigiorossi che batterono il Lecce per 2-0 in un momento che vedeva la squadra di Davide Nicola a metà classifica in Serie A.

Nelle successive 14 giornate sono arrivati solamente 4 pareggi per i grigiorossi che li hanno fatti sprofondare al terzultimo posto in classifica a tre punti di distanza dal Lecce quartultimo. Boccata di ossigeno per la Fiorentina che, con la vittoria odierna, si è portata al quartultimo posto in classifica.

La sconfitta di oggi potrebbe costare caro a Davide Nicola che rischia di andare incontro all’esonero. Nelle prossime ore la dirigenza prenderà una decisione su quello che sarà il destino del proprio allenatore con la Cremonese che potrebbe affidarsi a dei profili di esperienza per cercare di risalire la china e provare a rimontare posizioni in classifica.

Luca Gotti e Marco Giampaolo al momento appaiono le possibilità più concrete con una decisione che dovrebbe arrivare entro la giornata di martedì.

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