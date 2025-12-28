PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominay

Top, flop, pagelle e tabellino completo di Cremonese-Napoli, valida per la 17a giornata di Serie A.

Il Napoli dà continuità alla vittoria della Supercoppa e torna dall’Arabia con convinzione e determinazione. Hojlund mantiene il livello visto a Riad ed è letale in area di rigore.

La sua doppietta regala i tre punti agli azzurri, che mettono pressione a Milan e Inter e rispondono alla tentata rimonta della Juventus, in attesa della gara contro la Roma.

McTominay e Lobotka corrono tantissimo, recuperano palloni e sono fondamentali nel sistema di gioco contiano. Tutti utili, nessuno indispensabile. E mancano all’appello diversi infortunati, come Anguissa, De Bruyne e gli assenti alla trasferta Beukema, Lukaku e Olivera.

Le pagelle di Cremonese-Napoli

CREMONESE

FLOP Baschirotto 5 – Hojlund è un cliente difficile e lui non lo riesce quasi mai a fermare. Brutta serata.

Audero 5,5

Terracciano 5

Baschirotto 5

Bianchetti 5

Barbieri 6,5 (Johnsen 6)

Grassi 5 (Bondo 6)

Payero 6,5

Zerbin 5,5 (Bonazzoli 6)

Pezzella 5,5

Vardy 5,5

Sanabria 5 (Moumbagna 6)

Nicola 6

NAPOLI

TOP Hojlund 7,5: fondamentale per i tre punti, ma anche per la costruzione e le uscite del suo Napoli. Fa gioco sporco spalle alla porta e in area si fa trovare sempre pronto. Poteva anche segnare tre gol.

Milinkovic-Savic 6

Di Lorenzo 6,5

Rrahmani 7

Juan Jesus 6,5

Politano 6,5 (Mazzocchi s.v.)

Lobotka 7

McTominay 7

Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6)

Neres 6 (Buongiorno 6)

Elmas 6 (Lang 6)

Hojlund 7,5

Conte 6,5

Il tabellino di Cremonese-Napoli 0-2

Marcatori: 13′, 45′ Hojlund

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri (60′ Johnsen), Grassi (77′ Bondo), Payero, Zerbin (77′ Bonazzoli), Pezzella, Vardy, Sanabria (60′ Moumbagna). All. Nicola. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (88′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (46′ Gutierrez); Neres (73′ Buongiorno), Elmas (51′ Lang); Hojlund (88′ Lucca). All. Conte