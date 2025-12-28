PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominay

Top, flop, pagelle e tabellino completo di Cremonese-Napoli, valida per la 17a giornata di Serie A.
Il Napoli dà continuità alla vittoria della Supercoppa e torna dall’Arabia con convinzione e determinazione. Hojlund mantiene il livello visto a Riad ed è letale in area di rigore.
La sua doppietta regala i tre punti agli azzurri, che mettono pressione a Milan e Inter e rispondono alla tentata rimonta della Juventus, in attesa della gara contro la Roma.
McTominay e Lobotka corrono tantissimo, recuperano palloni e sono fondamentali nel sistema di gioco contiano. Tutti utili, nessuno indispensabile. E mancano all’appello diversi infortunati, come Anguissa, De Bruyne e gli assenti alla trasferta Beukema, Lukaku e Olivera.
Le pagelle di Cremonese-Napoli
CREMONESE
FLOP Baschirotto 5 – Hojlund è un cliente difficile e lui non lo riesce quasi mai a fermare. Brutta serata.
- Audero 5,5
- Terracciano 5
- Baschirotto 5
- Bianchetti 5
- Barbieri 6,5 (Johnsen 6)
- Grassi 5 (Bondo 6)
- Payero 6,5
- Zerbin 5,5 (Bonazzoli 6)
- Pezzella 5,5
- Vardy 5,5
- Sanabria 5 (Moumbagna 6)
- Nicola 6
NAPOLI
TOP Hojlund 7,5: fondamentale per i tre punti, ma anche per la costruzione e le uscite del suo Napoli. Fa gioco sporco spalle alla porta e in area si fa trovare sempre pronto. Poteva anche segnare tre gol.
- Milinkovic-Savic 6
- Di Lorenzo 6,5
- Rrahmani 7
- Juan Jesus 6,5
- Politano 6,5 (Mazzocchi s.v.)
- Lobotka 7
- McTominay 7
- Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6)
- Neres 6 (Buongiorno 6)
- Elmas 6 (Lang 6)
- Hojlund 7,5
- Conte 6,5
Il tabellino di Cremonese-Napoli 0-2
Marcatori: 13′, 45′ Hojlund
Arbitro: Mariani; assistenti: Bindoni e Tegoni; IV: Ferrieri Caputo; VAR: Maggioni; AVAR: Sozza