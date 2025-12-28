Atalanta
PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominay

Foto dell'autore

Top, flop, pagelle e tabellino completo di Cremonese-Napoli, valida per la 17a giornata di Serie A.

Il Napoli dà continuità alla vittoria della Supercoppa e torna dall’Arabia con convinzione e determinazione. Hojlund mantiene il livello visto a Riad ed è letale in area di rigore.

Rasmus Hojlund
Rasmus Hojlund (ANSA) Calciomercato.it

La sua doppietta regala i tre punti agli azzurri, che mettono pressione a Milan e Inter e rispondono alla tentata rimonta della Juventus, in attesa della gara contro la Roma.

McTominay e Lobotka corrono tantissimo, recuperano palloni e sono fondamentali nel sistema di gioco contiano. Tutti utili, nessuno indispensabile. E mancano all’appello diversi infortunati, come Anguissa, De Bruyne e gli assenti alla trasferta Beukema, Lukaku e Olivera.

Le pagelle di Cremonese-Napoli

CREMONESE

FLOP Baschirotto 5 – Hojlund è un cliente difficile e lui non lo riesce quasi mai a fermare. Brutta serata.

Hojlund e Di Lorenzo
Hojlund e Di Lorenzo festeggiano il gol segnato alla Cremonese (ANSA) Calciomercato.it
  • Audero 5,5
  • Terracciano 5
  • Baschirotto 5
  • Bianchetti 5
  • Barbieri 6,5 (Johnsen 6)
  • Grassi 5 (Bondo 6)
  • Payero 6,5
  • Zerbin 5,5 (Bonazzoli 6)
  • Pezzella 5,5
  • Vardy 5,5
  • Sanabria 5 (Moumbagna 6)
  • Nicola 6

NAPOLI

TOP Hojlund 7,5: fondamentale per i tre punti, ma anche per la costruzione e le uscite del suo Napoli. Fa gioco sporco spalle alla porta e in area si fa trovare sempre pronto. Poteva anche segnare tre gol.

  • Milinkovic-Savic 6
  • Di Lorenzo 6,5
  • Rrahmani 7
  • Juan Jesus 6,5
  • Politano 6,5 (Mazzocchi s.v.)
  • Lobotka 7
  • McTominay 7
  • Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6)
  • Neres 6 (Buongiorno 6)
  • Elmas 6 (Lang 6)
  • Hojlund 7,5
  • Conte 6,5

Il tabellino di Cremonese-Napoli 0-2

Marcatori: 13′, 45′ Hojlund

Ammoniti: Juan Jesus (N) McTominay (N) Barbieri (C)
Arbitro: Mariani; assistenti: Bindoni e Tegoni; IV: Ferrieri Caputo; VAR: Maggioni; AVAR: Sozza
Note: 2′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo

