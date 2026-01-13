Atalanta
Juventus-Cremonese, scontro in sala Var: ecco gli audio

Non c’è uniformità di giudizio tra Gariglio e Chiffi in merito al rigore concesso e poi revocato ai grigiorossi

Come ogni martedì su Dazn sono stati resi noti gli audio delle gare del week end di Serie A. Nel monday night tra Juventus e Cremonese, largo successo per 5-0 della squadra di Spalletti in una gara che poteva prendere una piega diversa. Sul 2-0, infatti, Feliciani aveva decretato un penalty per gli uomini di Nicola (poi espulso per proteste) che è stato revocato dopo On Field Review.

Juve Cremonese, audio Var: disaccordo tra Gariglio e Chiffi
Al Var ci sono Gariglio e Chiffi a fare da assistente. I due sono d’accordo sul fatto che Locatelli riesce a giocare il pallone in opposizione al tiro di Johnsen prima dell’impatto tra i due. L’arbitro di Padova nota poi che sullo slancio i tacchetti del mediano bianconero finiscono sulla caviglia dell’avversario e ipotizza che possa trattarsi di fallo imprudente e quindi punibile.

Gariglio ribatte che il capitano juventino ritira la gamba invece di affondare il colpo e quindi decide che per lui il rigore è da revocare. Ma quando chiede a Chiffi se è d’accordo non ottiene alcuna risposta… A quel punto controlla che in APP non ci siano state scorrettezze e richiama Feliciani al monitor a bordocampo per togliere il rigore alla Cremonese.

