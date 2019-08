DIRETTA FIORENTINA NAPOLI CONFERENZA ANCELOTTI / Ci siamo, il campionato di Serie A è tornato e lo fa fornendoci subito un piatto forte. Alle 20.45 di domani, sabato 24 agosto, è in programma Fiorentina-Napoli. Alla vigilia del match, Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella conseuta conferenza stampa. Un appuntamento che Calciomercato.it ha seguito in tempo reale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La prima domanda è stata sul nuovo acquisto, Lozano: 'Abbiamo preso un giocatore molto bravo e forte. Non è stata un'operazione semplice, aumenta il tasso qualitativo della squadra. Ho parlato con lui ieri, è molto serio e molto disponibile. Ha una grande voglia di fare bene qui. A Firenze? No, deve allenarsi, poi deve risolvere degli aspetti burocratici. Lo avremo dalla prossima a Torino''.

Il ruolo di Lozano: ''Può giocare a destra, sinistra, dietro la punta o anche prima punta. E’ un giocatore completo. Lozano è uno specialista del gioco d’attacco”

Il caso Icardi: ''Non sono interessato a questo perché ci pensa la società. Abbiamo dirigenti competenti, io penso alla squadra e domani abbiamo un inizio importante e difficile''.

Le altre trattative: ''James e Llorente? Non parlo di giocatori non nostri''.

La nuova Serie A: ''Le griglie sono state fatte. C'è la Juventus, poi l'Inter.

Ci sarà poi da vedere la Roma e il Milan, tutti si augurano che sia un campionato più competitivo. L'Inter lo sarà, anche il Napoli. Sono sempre le solite squadre, ci sarà da divertirsi''.

Le condizioni e il futuro di Milik: ''Ha provato stamattina, ma sente ancora fastidio, s'è allenato poco dopo Ferragosto e quindi preferiamo lasciarlo qui a lavorare. La società è al lavoro per rinnovare il contratto, per noi Milik è importantissimo non solo per il presente ma anche per il futuro. E' giovane e l'anno scorso ha fatto benissimo, vogliamo che lui rimanga a Napoli per tanti anni''.

Un Napoli più forte: "Sì, sono convinto. Qualititativamente siamo più forti, poi è da assemblare e mettere insieme. E' un mercato finora ben fatto, oneroso per la società e non lo nascondo, ma ne abbiamo parlato tanto e nonostante le difficoltà gli obiettivi sono stati raggiunti. Poi il campo giudicherà. Per me la squadra ha le qualità per lottare per vincere. E' una responsabilità che mi prendo".

Un Napoli da scudetto: ''Vogliamo lottare per vincere il campionato, di più non posso dire".

Un giudizio sul mercato: ''Io sono contento, questa squadra mi dà soddisfazione quando gioca e si allena. Sono contento degli arrivi e della rosa".

Testa alla Fiorentina: ''E' una squadra molto pericolosa, soprattutto in contropiede con Chiesa. Ha cambiato molto, è nuova, e soprattutto giocheremo in uno stadio con grande entusiasmo con la nuova proprietà e nuovi giocatori. Vogliamo vincere, ma servirà attenzione".