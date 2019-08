BRESCIA CELLINO GIACCHERINI /Dopo l'ufficialità di Mario Balotelli, il Brescia non si ferma e il presidente Massimo Cellino starebbe pensando di portare un altro nome di spessore alla corte di mister Eugenio Corini.

Si tratta di Emanuele, accostato alle 'Rondinelle' già nei mesi scorsi. Tutte le news di mercato: Clicca Qui per restare aggiornato.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il club lombardo sembrerebbe essere tornato alla carica per il centrocampista 32enne, che potrebbe lasciare il Chievo e tornare dunque in Serie A. La società veronese potrebbe infatti far partire il centrocampista toscano senza grandi pretese: non è escluso che nelle prossime giornate possano esserci eventuali sviluppi.