LAZIO INZAGHI LAZZARI/ Brutta tegola in casa Lazio. Manuel Lazzari, esterno destro della squadra allenata da Simone Inzaghi, verrà operato domani per una frattura alla mano, più precisamente al terzo metacarpo della destra.

Per le ultime notizie sul Fantacalcio---> clicca qui!

Un problema non di poco conto per Lazzari e per Inzaghi e per il quale non sembrano ancora chiari i tempi di recupero. L'ex giocatore della SPAL si è infortunato durante l'amichevole con la Primavera biancoceleste.