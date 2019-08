LECCE RISPOLI/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', Andrea Rispoli, terzino ex Palermo, lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche con il Lecce di Fabio Liverani.

Colpo a zero per il club pugliese dopo le vicende che hanno coinvolto i rosanero. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Dopo le visite mediche, nella giornata di martedì Rispoli dovrebbe apporre la sua firma sul contratto con il Lecce e diventare a tutti gli effetti un giocatore giallorosso.