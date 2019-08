MILAN FAGGIANO PARMA LAXALT STRINIC / Resta caldo l'asse tra Milan e Parma. Gli emiliani avevano provato a chiedere al club rossonero Andrea Conti, ma il terzino ha confessato di non voler lasciare il Milan e giocarsi le sue carte nel club rossonero. Da destra a sinistra allora, perché i crociati sarebbero interessati a rafforzare la propria fascia con un terzino sinistro e si guarda proprio nella rosa milanista.

Come riferisce 'Sky Sport', Daniele Faggiano, ds dei parmigiani, si è recato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Oggetto del colloquio Ivan Strinic, ma soprattutto Diego Laxalt. I due sono profili graditi dal Parma ed entrambi non sono certo una prima scelta per Marco Giampaolo. L'uruguayano sarebbe il preferito, ma ha decisamente un costo più elevato, sia di cartellino che a livello di ingaggio. Diverso il discorso di Strinic, decisamente più accessibile, anche se rappresenterebbe l'alternativa.