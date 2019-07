CALCIOMERCATO JUVENTUS COMMISSO CHIESA / Continua a tenere banco in casa Fiorentina la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. Intervistato a New York ai microfoni di 'Sky Sport', Rocco Commisso è tornato a parlare così del talento viola accostato con grande insistenza alla Juventus: "Tutti ci stanno provando a chiedermi del suo futuro. Io voglio che qui in America i giocatori si divertano, perché ci sarà un grande lavoro da fare soprattutto al ritorno in italia. Ho detto dal primo giorno che voglio tenere Federico, l'intenzione c'è e io mantengo la parola. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato la squadra non un giocatore: voglio trattarli tutti con rispetto e che sia reciproco. Il primo acquisto? Chiedete a Joe Barone".

Il patron viola ha poi riservato una stoccata nei confronti del club bianconero, dicendosi addirittura disgustato: "Un messaggio alla Juventus? Hanno strapotere in Italia e non è una cosa buona per il calcio italiano. Sono però disgustato dalla Juventus in Europa! Deve andare fuori dall'Italia a vincere qualcosa, perché ogni volta che va in Europa torna a casa senza niente… Penso che la Serie A abbia bisogno di maggiore equilibrio e da quest'anno c'è anche la Fiorentina che proverà a competere". Anche Joe Barone è poi intervenuto sulla questione, parlando così del colloquio in pullman con Chiesa: "Si è parlato della giornata di oggi, con Chiesa non c'è nessun problema. Federico è un giocatore della Fiorentina e rimane nella Fiorentina. Dobbiamo terminare con questa storia perché abbiamo bisogno di stabilità".