Lazio, 90 milioni per Milinkovic-Savic e si stringe per l'erede

LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Non sono ancora arrivate offerte concrete e irrinunciabili, ma la Lazio sa che a breve partirà l'assalto e di fatto tramite il presidente Claudio Lotito ha già dato il via libera alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic che come raccontato da Calciomercato.it aspira ad una big. Ciò però non significa che il colosso serbo sarà svenduto, anzi.

La dirigenza biancoceleste parte da una valutazione di 100 milioni di euro e si 'accontenterebbe' di una cifra di poco inferiore, almeno 80-90 milioni. Ile (appena dietro) ilstudiano la soluzione migliore per arrivare alla fumata bianca.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', nel frattempo, la Lazio si sta muovendo concretamente per mettere le mani sul sostituto, individuato nel giovane Dominik Szoboszlai, classe 2001 del Salisburgo. Al momento gli austriaci chiedono 20 milioni di euro a fronte di un'offerta da 15 milioni. Un'intesa a metà strada è possibile.