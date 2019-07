ATALANTA GOMEZ CHAMPIONS / La follia Champions da vivere senza pensare ad avversari di altissimo livello anzi, magari andandoli a sfidare: il Papu Gomez è pronto a tuffarsi nella nuova stagione dell'Atalanta. Intervenuto a 'Sky', il capitano dei bergamaschi: "Cosa avrei risposto un annno fa a chi mi parlava di Champions? Che era una follia: siamo partiti per tornare in Europa League, poi il campionato si è messo in un certo modo. E' stato un traguardo per il quale abbiamo lottato molto".

MESSI IN CHAMPIONS - "E' sempre bello affrontare questi campioni. Squadre inglesi, spagnole: sarà tutto affascinante.

Cercheremo di fare una bella preprazione, tutto questo serve a crescere. Tra Europa League e Champions c'è differenza, ma noi giochamo in un modo diverso da tutti. Possiamo essere la sopresa. Il livello è alto, è come giocare sempre contro: sarà molto dura passare il turno, ma cercheremo di farlo a modo nostro, cercando di andare a vincere su ogni campo".

EREDE - Gomez 'svela' anche il nome del suo erede: "Qui in ritiro c'è un ragazzo che mi piace molto. Si chiama Traorè, è il fratello di quello che giocava a Empoli. Ha 18 anni e gioca nella Primavera. E' mancino, gioca nel mio stesso ruolo e per questo cerco di dargli qualche consiglio. Mi ci rivedo, perché tenta la gocata ed è anche molto intelligente".