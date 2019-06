UDINESE BEHRAMI SION / Valon Behrami proseguirà la sua carriera al Sion. Il centrocampista di origini kosovare andrà per la prima volta a giocare nel campionato svizzero.

Come infatti riferisce 'Sky Sport', il 34enne avrebbe trovato l'accordo con il club elvetico: mancherebbe ormai solo l'ufficialità. Behrami non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con l'e dovrebbe firmare con il Sion un biennale. Inoltre è previsto che al termine del contratto, il giocatore resti nel club come dirigente.