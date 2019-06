p>CALCIOMERCATO ROMA NZONZI / La prima stagione di Stevencon la maglia dellanon ha sicuramente rispettato le aspettative riposte dai tifosi giallorossi al suo arrivo in estate: fresco vincitore della Coppa del Mondo con la Francia, l'exnon è riuscito a prendere in mano il centrocampo della Roma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riporato da 'Il Messaggero', salvo clamorosi colpi di scena, Nzonzi è destinato a rimanere nella capitale ma nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte dell'Olympique Lione, desideroso di riportare in patria il francese.