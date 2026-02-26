Atalanta
Al Ittifaq, è ufficiale: panchina a Paolo Montero

Foto dell'autore

Dopo l’esonero del novembre del 2024 dal ruolo di allenatore della Juventus Next Gen, Paolo Montero non ha avuto nuovi incarichi da allenatore, ma da oggi è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al Ittifaq.

Paolo Montero
Montero alla guida dell’Al Ittifaq (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per l’ex difensore della Juventus è iniziata una nuova avventura dove troverà Mario Balotelli, trasferitosi negli Emirati Arabi appena qualche settimana fa.

Montero avrà a disposizione, a partire dalla prossima stagione, anche Daniele Baselli e Douglas Costa che, in attesa di trasferirsi la prossima estate negli Emirati Arabi, hanno firmato un contratto di sei mesi con il Chievo Verona per tenere alto il livello di forma.

La carriera da allenatore di Paolo Montero lo ha visto in Italia alla guida della Sambenedettese prima, della Juventus Primavera poi, arrivando anche a sostituire Massimiliano Allegri nelle due partite successive alla vittoria della Coppa Italia. Dopo la breve esperienza alla Juventus Next Gen ora è giunto il momento dell’avventura alla guida dell’Al Ittifaq, deciso a rinnovarsi profondamente in questi mesi.

