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Zaccagni piace al Marsiglia, ma spunta una pista in Serie A

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Mattia Zaccagni potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo della Lazio che sarebbe finito nel mirino del Marsiglia, ma anche di una squadra italiana.

Mattia Zaccagni
Zaccagni potrebbe cambiare maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno offensivo della Lazio potrebbe salutare i biancocelesti alla fine del campionato in corso per tentare una nuova avventura e, secondo a quanto affermato da Sport.fr, sarebbe nel mirino del Marsiglia.

Il club francese sarebbe pronto a fare un tentativo per l’ex giocatore del Verona per il quale il club di Lotito chiede circa 15 milioni di euro. Un affare non semplice per un calciatore che a breve compirà 31 anni. Sulle tracce di Zaccagni, ci sarebbe anche il Napoli che già in passato tentò di strappare l’esterno offensivo alla Lazio senza successo.

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