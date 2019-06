MILAN GIAMPAOLO / Marco Giampaolo è stato intervistato in esclusiva da 'Milan TV' una manciata di giorni dopo essere stato annunciato ufficialmente come nuova guida tecnica del club rossonero: "Ho lavorato sodo per ottenere questa chance, per me il Milan è una grandissima opportunità. La storia del Milan racconta di un club e di una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l’estetica oltre che il risultato. La mission è vincere attraverso un calcio affascinante". Il neo allenatore del Milan ha continuato: "Il Milan è il Club più titolato in Europa e uno dei più importanti.

Il percorso è stato lungo, sarà ancora lungo perché non c'è mai fine, non si finisce mai di costruire idee, progetti e cose; però, per il momento, sono contento di iniziare in questo grande Club e sono molto motivato. Devo dire che sono già riposato, non vedo l'ora di ricominciare!".

BOBAN E MALDINI - "Sono stato colpito dalla loro serietà, dalla loro competenza e passione. Maldini e Boban trasmettono il significato di Milan, di cosa significa giocare nel Milan, allenarlo o far parte di questo Club. Sono persone di livello e di spessore. Poi, una delle cose che gli ho detto è che ci conosceremo lavorando insieme perché adesso, magari, possiamo raccontarci di tutto ma le esperienze maturate giorno dopo giorno sul campo di lavoro poi affinano le interazioni tra gli uomini; la loro storia, però, racconta molto, così come la loro passione che è stata contagiosa".