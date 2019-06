Milan, colpo Vinicius: c'è il sì di Zidane

CALCIOMERCATO MILAN VINICIUS ZIDANE / Un viaggio che fa sognare i tifosi. Paolo Maldini, Boban e Massara sono volati ieri a Madrid per un incontro con il Real. Sul tavolo sarebbero finiti parecchi nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi. Ceballos e Isco sono certamente i profili più complicati da raggiungere ma che farebbero fare un salto di qualità importante alla nuova squadra di Giampaolo.

Un alto profilo che farebbe certamente impazzire i fan del Diavolo è. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il brasiliano - come riporta La Repubblica, in edicola stamani - è al momento un sogno ma ci sarebbe la disponibilità di, favorevole nel far fare una nuova esperienza al calciatore. Non è invece della stessa idea Perez.