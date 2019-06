MILAN SUSO CALABRIA / Oggi potrebbe essere il giorno di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, ma in casa rossonera le grandi operazioni sono partite da tempo. In entrata è ormai fatta per Krunic, ma ci sono anche alcune possibili cessioni: su tutti si parla molto di un addio di Suso, in scadenza nel 2022 e con una clausola di 38 milioni valida per l'estero.

Proprio questa mattina è andato in scena nella sede del club l'incontro tra il procuratore dello spagnolo, Alessandro, e i dirigenti rossoneri. Un vertice durante il quale si è discusso del futuro dell'exper il quale non mancano le proposte, a partire da quella dell'. Sul tavolo anche l'ipotesi prolungamento con la cancellazione della clausola, anche se l'addio sarebbe, al momento, l'ipotesi più probabile.

Con l'agente il Milan ha parlato anche di Davide Calabria: per il terzino è calda la trattativa per il rinnovo di contratto con prolungamento fino al 2024 e adeguamento dell'ingaggio.