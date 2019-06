INTER GIULINI BARELLA / Sono ore probabilmente decisive per il futuro di Nicolò Barella, pronto a diventare uno dei primi grandi colpi di questa estate di calciomercato che si preannuncia rovente. L'Inter è in pressing serrato sul centrocampista del Cagliari e della Nazionale di Roberto Mancini, ma il Milan prova l'inserimento e anche altri club restano in allerta, in particolare il Paris Saint-Germain.

A fare il punto, sbilanciandosi sulla posizione del suo gioiello, è il presidente del club sardo Tommasoche intercettato da 'Sky' ha raccontato: "Barella ha tante richieste e tanti club lo vorrebbero. Dopo cinque anni al Cagliari è giusto che vada. L'Inter è molto interessata al giocatore, così come altri club. Ha fatto una proposta seria, la stiamo valutando ma ad ora non ci soddisfa".

Se le parti sono sostanzialmente d'accordo sulla valutazione fissata a 50 milioni di euro per il cartellino di Barella, il nodo principale rimane legato alla struttura di questa offerta che prevede una parte cash da circa 30 milioni di euro più l'inserimento di alcune contropartite ancora da individuare in maniera definitiva. Il Cagliari, nell'estate in cui ha deciso sostanzialmente di cedere Barella, vuole dunque massimizzare gli introiti e soprattutto sulla parte cash bisognerà trovare la quadratura del cerchio.