JUVENTUS AL DUHAIL BENATIA MATUIDI / Dopo la cessione di Medhi Benatia a gennaio, si registrano nuovi segnali sull’asse di mercato tra la Juventus e i qatarioti dell'Al-Duhail.

Nelle scorse ore in particolare si sono diffuse voci sul possibile ritorno a sorpresa del difensore marocchino in bianconero e, parallelamente, di un interesse da parte della società araba per Blaise

Uno scenario che trova però solo conferme parziali secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it. Nello specifico, l'Al-Duhail ha espresso il proprio gradimento per il centrocampista francese che, però, al momento rappresenta un’ipotesi troppo onerosa per le casse del club qatariota che può arrivare a mettere sul piatto circa 10/12 milioni di euro. Sull’altro fronte, invece, allo stato attuale non pare praticabile la pista che riporterebbe Benatia a Torino: sta bene in Qatar e anche per motivi familiari vorrebbe restare.

