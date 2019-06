CHAMPIONS LEAGUE TOTTENHAM LIVERPOOL/ Il Liverpool è campione d'Europa. Dopo la finale persa malamente lo scorso anno, la squadra di Jurgen Klopp ha superato il Tottenham di Pochettino per 2-0. Al Wanda Metropolitano, dove era presente anche un inviato speciale di Calciomercato.it, a partire forte sono subito i Reds che si guadagnano un rigore dopo poco meno di un minuto. Dal dischetto va Salah che non sbaglia.

L'egiziano apre le danze con gli Spurs che provano a reagire ma creano poche occasioni pericolose. Nella ripresa, la pericolosità dei ragazzi di Pochettino aumenta ma lo sforzo è vano. Nel finale infatti,l'uomo della rimonta col Barcellona, supera Lloris e mette il sigillo sulla sfida. Nota di merito anche per, autore almeno di un paio di interventi provvidenziali su. Il Liverpool mette così in bacheca la sesta Champions League e la prima per Klopp, dopo una serie di finali perse. Per le ultime notizie sulla coppa---> clicca qui!