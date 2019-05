Inter, intesa vicina per Dzeko: le ULTIME di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / Trattativa avanzata, stando alle indiscrezioni in possesso della redazione di Calciomercato.it, per il trasferimento di Edin Dzeko all'Inter.

Persiste ancora un po' di distanza tra la richiesta delladi circadi euro e la proposta nerazzurra intorno ai, ma le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. I negoziati, vicini alla conclusione, servono a far registrare ai giallorossi una plusvalenza entro giugno. Risulterà decisiva anche la volontà del centravanti bosniaco di rimanere in Italia. L'attaccante ha chiesto un contratto a formula 2+1, vale a dire un biennale con opzione per il terzo anno.