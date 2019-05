JUVENTUS GUARDIOLA AGUILAR / Si rincorrono i rumors sul futuro allenatore della Juventus per il dopo Allegri. Da Sarri a Simone Inzaghi, passando per Pochettino e il 'sogno' Guardiola.

Proprio sul possibile approdo in bianconero dell'attuale manager del Manchester City si è espresso Francesc Aguilar, giornalista del 'Mundo Deportivo' e vicino alle dinamiche sul futuro del tecnico. Aguilar su Twitter ha dato un indizio sul possibile sbarco alla Continassa dell'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco: "La stessa persona che a suo tempo mi disse come Guardiola avesse trovato l'accordo con il Manchester City (mesi prima dell'ufficialità), adesso sostiene come sia vicino alla Juventus. Al tempo credetti a questa notizia, ora mi costa di più, però a Torino non si parla d'altro".