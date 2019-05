ROMA BIELSA LEEDS / Il nome del nuovo allenatore della Roma deve ancora essere ufficializzato: Gasperini resta il grande favorito, c'è un accordo di massima, ma per l'annuncio bisognerà attendere sicuramente la fine del campionato.

Così il toto-nomi non si ferma e negli ultimi giorni si è parlato anche di un interessamento per Marcelo: l'allenatore argentino però potrebbe essere presto depennato dalla lista dei candidati. Come si legge sul 'Times', infatti, il tecnico avrebbe avuto degli incontri positivi con la dirigenza del Leeds: in particolare il club avrebbe assicurato garanzie per quel che riguarda il budget per la campagna acquisti, rinnovi e adeguamento del centro sportivo. Ora toccherà a Bielsa decidere di restare un altro anno alla guida della formazione diche in questa stagione è stato eliminato ai playoff promozione daldi