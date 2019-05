Roma, Pochettino fa sul serio per Zaniolo: pronta l'offerta

CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO TOTTENHAM POCHETTINO JUVENTUS - Continua a tenere banco il futuro di Nicolò Zaniolo in casa Roma. Le parti discutono per raggiungere un punto d'incontro per il nuovo contratto, con adeguamento dell'ingaggio, ma le squadre interessate al 19enne estroso centrocampista non mancano.

Da tempo, l'ex Inter viene accostato alla, ma anche il, finalista di, ha messo gli occhi sul calciatore, come anticipato da Calciomercato.it nel mese scorso . E, secondo il 'Mirror', il manager degli 'Spurs', Mauricio, sarebbe pronto ad offrire 45 milioni di euro alla Roma per strappare Zaniolo alla concorrenza. Nel frattempo, lo stesso calciatore si è detto convinto di restare in giallorosso . Del resto, se ne parlerà alla fine della stagione in corso.