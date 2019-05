Inter, Spalletti 'caccia' Joao Mario: poco impegno in allenamento

INTER JOAO MARIO SPALLETTI / E' finito anzitempo l'allenamento di Joao Mario.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dietro allo stop non c'è alcun infortunio ma il portoghese - come si legge su 'gazzetta.it' - sarebbe stato visto poco concentrato da, che lo ha invitato a lasciare il campo e di ripresentarsi direttamente domani mattina, ovviamente con un atteggiamento diverso. La sua convocazione per Napoli-Inter è dunque a serio rischio.