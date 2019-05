CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Dai debutti in serie A a quanto emerge dai campionati giovanili che stanno vivendo le ultime battute, Football Under propone il consueto appuntamento settimanale con lo sguardo ai talenti del domani per Calciomercato.it:

1. Dopo il debutto in Coppa Italia contro il Sassuolo, è arrivato quello in serie A sul campo della Spal per Gianluca Gaetano, talento classe '2000 del Napoli che nell'arco di due stagioni e mezzo in Primavera ha realizzato addirittura 40 gol. Ancelotti l'ha schierato nel finale al "Mazza" al posto di Callejon nel 4-2-3-1, purtroppo la gioia è durata poco e ha lasciato spazio al dolore per la perdita della nonna.

2. Mihajlovic anche a Bologna si sta confermando un allenatore attento ai giovani, ieri contro il Parma ha debuttato in serie A Gabriele Corbo, difensore classe 2000 che ha iniziato il suo percorso nella Damiano Promotion, poi si è formato nella Calcio Azzurri di Torre Annunziata avendo delle esperienze anche in società professionistiche come il Benevento e lo Spezia. Nella vittoria che per i rossoblù è stato un passo in avanti quasi decisivo per la salvezza Corbo è entrato all'86' al posto di Danilo coronando un percorso importante. Difensore moderno, unisce senso dell'anticipo, capacità di leggere le situazioni e ottime qualità tecniche nell'impostazione soprattutto con il piede destro.

3. Due gol in pochi giorni, prima con la Nazionale Under 18 contro l'Austria su calcio di rigore, poi nella vittoria della Primavera del Chievo sul campo dell'Empoli che ha determinato il sorpasso al Cagliari al sesto posto, l'ultima posizione utile per andare ai play-off. Parliamo di Pietro Rovaglia, attaccante molto mobile, dinamico, abile a giocare con la squadra, ha colpi importanti che lo rendono imprevedibile, dovrebbe completarsi con l'attacco alla porta. Se ci riuscisse, segnerebbe di più, sono sette i gol realizzati in 29 presenze tra campionato e Coppa Italia.

4. Fino a gennaio al Chievo c'era anche Ivan Michelotti, esterno sinistro classe '2001 poi trasferitosi al Torino che, dopo aver vinto la Supercoppa e disputato la finale di Coppa Italia, vuole essere protagonista anche ai play-off. Coppitelli ha schierato da titolare Michelotti nelle ultime due gare e l'esterno granata, interessante sia sotto il profilo tecnico che tattico, ha ben figurato contribuendo a due ottimi risultati del Toro: il pareggio contro l'Atalanta capolista e la vittoria sul campo dell'Inter.

5. L'Italia è in semifinale all'Europeo Under 17, affronterà la Francia ed, entrando tra le prime quattro di questa competizione, si è qualificata al Mondiale che si terrà in Brasile.

Gli azzurri del ct Nunziata hanno battuto il Portogallo ai quarti grazie ad un gol dicentrocampista offensivo della Juventus che sa sia dettare i tempi del gioco che proporsi con i giusti tempi d'inserimento per finalizzare l'azione.

6. Se il Cagliari è ancora in corsa per la qualificazione ai play-off, a -1 dal Chievo Verona sesto in classifica, lo deve anche al suo portiere Riccardo Daga che anche venerdì nella gara contro il Napoli è stato fondamentale con tante parate importanti, con una di queste ha deviato sul palo un tiro di Gaetano. E' bravo nelle uscite alte e nella copertura della porta, discreto nel palleggio, se riesce ad essere più agile e pronto negli spostamenti può avere un futuro di ottimo livello.

7. Nella stagione in corso Andrea Silipo nella Primavera della Roma ha trovato poco spazio dopo essere stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato allo scudetto Under 17. L'attaccante esterno classe 2001 può avere un ruolo importante nella prossima stagione, l'ha dimostrato anche nello spezzone disputato domenica sul campo della Sampdoria. Silipo ha costruito uno degli spunti più interessanti della gara, raccogliendo palla sulla destra, accentrandosi e realizzando un tiro di sinistro che si è stampato sul palo.

8. Mentre il Palermo lotta per la prima squadra tra il campo e i tribunali, la Primavera combatte per evitare la retrocessione in Primavera 2. I rosanero di Scurto hanno strappato ieri un ottimo pareggio sul campo della Fiorentina grazie alla doppietta di Daniel Birligea, attaccante rumeno che ha già messo a segno sei gol nel campionato in corso. Birligea è un mix di forza fisica, capacità coordinative e buona tecnica, i rosanero s'aggrappano ai suoi gol anche per le ultime due giornate.

9. Da tempo segnaliamo il suo talento, parliamo di Nicola Garofalo, attaccante funambolico dell'Under 17 del Benevento, dotato di grandi mezzi tecnici. L'Under 17 del Benevento, guidata da Nicola Romaniello, ha superato il primo turno dei play-off battendo 5-2 il Pescara grazie anche ad una tripletta di Garofalo. Prima un rigore, poi un tap-in dopo una conclusione di Della Pietra respinta da Sorrentino e poi un gol di pregevole fattura saltando tre avversari.

10. L'Under 15 della Juventus ha superato l'Empoli e affronterà la Spal al secondo turno dei play-off per cercare d'approdare ai quarti. La vittoria è frutto anche delle parate di Simone Scaglia soprattutto nei primi minuti su Baggiani e Cappelli. Il portiere bianconero classe '2004 da tempo mette in mostra buone qualità, due anni fa, quando militava nella categoria Esordienti, vinse il premio miglior portiere al torneo "Aldini" vinto proprio dalla Juventus dopo la finale vinta ai rigori contro il Milan.

